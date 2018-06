Esporte Neilton decide, Vitória faz 1 a 0 na Chapecoense e sai da zona do rebaixamento

Com gol do atacante Neilton, o Vitória bateu a Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, a equipe baiana deixa a zona do rebaixamento, com 11 pontos. Já os catarinenses caem para a 17.ª colocação, agora entre os quatro últimos da competição, com 10. O Vitória entrou em campo pr...