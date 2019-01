Esporte Negociando com o Flamengo, Arrascaeta diz receber ameaças de torcedores Meia uruguaio faltou aos treinos da equipe mineira pelo segundo dia seguido

O meia Arrascaeta, do Cruzeiro, usou as redes sociais para revelar que tem recebido ameaças de torcedores. O uruguaio negocia a sua transferência para o Flamengo e, nesta sexta-feira (4), faltou pelo segundo dia consecutivo aos treinos no Cruzeiro. O atleta será multado novamente e o seu caso está entregue ao departamento jurídico. COMUNICADO OFICIAL - DE ARRASCAETA...