Negociação de Carlos Eduardo com São Paulo volta à pauta

Carlos Eduardo se contundiu no clássico de domingo, na derrota de 1 a 0 para o Vila Nova. Ele teve luxação acromioclavicular no ombro direito. Ficará em recuperação por cerca de 30 dias. Mas, mesmo sem poder atuar, o atacante do Goiás continua inserido entre nomes que são especulados para transferências. Novamente, nesta semana, o interesse do São Paulo, pela contrataçã...