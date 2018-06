Esporte Necessidade de vencer e incertezas sobre Neymar deixam Tite sob pressão na Copa

Pela primeira vez desde que assumiu a seleção brasileira, há cerca de dois anos, o técnico Tite está tendo de conviver com a tensão. A estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia com futebol abaixo do esperado, o esquema de jogo que não funcionou, as incertezas sobre Neymar e a necessidade de vencer a Costa Rica nesta sexta-feira fazem com que o treinador experimente o...