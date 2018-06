Esporte Nas oitavas, CR7 enfrenta Cavani e Suárez. Rússia tenta sorte diante da Fúria Mata-mata tem astros de primeira grandeza frente a frente no sábado (30). Cristiano Ronaldo (foto) erra pênalti, mas Portugal elimina Irã

Os primeiros confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo 2018 estão definidos e colocarão frente a frente seleções em momentos distintos no torneio. Numa das partidas, sábado, às 15 horas, o dono de uma campanha irretocável na 1ª fase, o Uruguai, decidirá a vaga com Portugal, do astro Cristiano Ronaldo. O jogo será em Sochi, no Estádio Olímpico de Fisht. Na ...