Esporte Naomi Osaka vence Petra Kvitova, ganha o Aberto da Austrália e é a nova número 1 Com a conquista, a tenista japonesa se torna a primeira asiática a assumir o primeiro lugar no ranking mundial

A japonesa Naomi Osaka conquistou o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, neste sábado, ao derrotar a checa Petra Kvitova, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2) e 5/7 e 6/4. Em 2h27min de jogo. Com o título, ela se torna a primeira asiática a assumir o primeiro lugar no ranking mundial. Este é o segundo título de Grand Slam de Osaka, campeã também...