Esporte Naomi Osaka salta para o 7º lugar do ranking após título no US Open Com apenas 20 anos, a tenista japonesa derrotou a anfitriã Serena Williams na decisão do Grand Slam

Mais nova campeã de Grand Slam do circuito feminino, a japonesa Naomi Osaka deu um salto de 12 posições no ranking da WTA e entrou no Top 10 pela primeira vez em sua curta carreira. A tenista de 20 anos figura agora na sétima colocação, no embalo do troféu conquistado no US Open, no sábado. Após despachar a veterana Serena Williams por 2 sets a 0 na grande final,...