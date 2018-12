Esporte Nadal revela recuperação de cirurgia no tornozelo melhor do que se previa O tenista deve voltar as quadras no Aberto da Austrália, que está previsto para acontecer entre os dias 14 e 27 de janeiro

Sem jogar uma partida desde o dia 8 de setembro, quando precisou abandonar a semifinal do US Open que fazia contra o argentino Juan Martín del Potro por causa de uma lesão, Rafael Nadal operou o tornozelo no início de novembro e agora se prepara para retornar às quadras. Ao comentar sobre o assunto, o espanhol revelou que a sua recuperação está sendo melhor do que a p...