Esporte Nadal desiste do ATP Finals e anuncia cirurgia no tornozelo Torneio, que reúne os oito melhores do ano, será realizado em Londres, entre os dias 11 e 18

Rafael Nadal confirmou nesta segunda-feira que não vai disputar o ATP Finals, que vai encerrar a temporada do circuito masculino na próxima semana. O tenista espanhol alegou dores abdominais e uma cirurgia no tornozelo para ficar de fora do torneio que reúne os oito melhores do ano, em Londres, entre os dias 11 e 18. O atual número dois do mundo - perdeu a liderança...