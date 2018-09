Esporte Nadal admite surpresa com 'pneu', mas exalta vitória de 4h48min sobre Thiem Na semifinal do US Open, o tenista espanhol terá pela frente o argentino Juan Martín del Potro

O espanhol Rafael Nadal passou por seu teste mais difícil até agora no US Open, na madrugada desta quarta-feira, em Nova York. O número 1 do mundo levou um "pneu" logo no primeiro set da partida contra o austríaco Dominic Thiem e precisou de 4h48min para fechar o jogo em cinco sets, com parciais de 0/6, 6/4, 7/5, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5). Na semifinal, ele enfrentará o a...