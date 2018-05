Esporte 'Nada melhor que um clássico para dar a volta por cima', diz Pikachu no Vasco O Vasco ocupa a 7ª colocação do Brasileirão, com 7 pontos ganhos

O Vasco vive momento bastante complicado na temporada. Eliminado da Libertadores e com uma desvantagem de 3 a 0 diante do Bahia na Copa do Brasil, o time cruzmaltino sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro para o Vitória, mesmo em São Januário. Não bastasse a pressão natural pelo momento, o próximo compromisso será o clássico diante do Flamengo neste sábado (...