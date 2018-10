Esporte Na zona de rebaixamento do Francês, Monaco demite técnico Leonardo Jardim Thierry Henry é cotado para assumir o cargo. O Francês já passou pelo clube no início da carreira como jogador

Afundado em uma crise neste início de temporada do futebol europeu, o Monaco anunciou nesta quinta-feira (11) a demissão do técnico Leonardo Jardim. O português vinha sendo bastante criticado pelo péssimo momento do time, que somou apenas seis pontos nas primeiras nove rodadas do Campeonato Francês, ocupando apenas a 18.ª colocação, que hoje o levaria a um playoff para e...