Esporte Na volta de Westbrook, Thunder é surpreendido pelo Kings na NBA Apesar da volta do astro, time não conseguiu deter a eminente derrota

O Oklahoma City Thunder contou com a volta de seu principal jogador na rodada de segunda-feira da NBA, mas não impediu uma surpreendente derrota para o Sacramento Kings. No retorno de Russell Westbrook, foi o time californiano que levou a melhor em casa, ao vencer por 117 a 113. Westbrook ficou pouco mais de duas semanas afastado do basquete depois de torcer o torn...