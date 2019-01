Esporte Na volta ao OBA, Danilo marca pela primeira vez e Tigre goleia Com meia jogando em sua posição de origem, Vila Nova bate o Crac por 3 a 0 e se recupera no Campeonato Goiano

A volta do Vila Nova ao seu estádio não poderia ser melhor. A festa da torcida colorada no Onésio Brasileiro Alvarenga foi garantida pela goleada do Tigre por 3 a 0, em cima do Crac. A vitória foi aberta pelo meia Danilo, principal contratação da temporada, que marcou o seu primeiro gol pelo clube, além de ficar em campo o jogo inteiro, pela primeira vez. ...