Esporte Na véspera da ida a Madri, River Plate treina com duas formações para final Apesar das reclamações de ambos lados, com a decisão de mudar o jogo de continente, os times argentinos já se preparam para a viagem

Um dia antes do embarque para Madri para a grande final da Libertadores, o River Plate realizou nesta terça-feira (04) um treinamento no Monumental de Núñez. O técnico Marcelo Gallardo esboçou a equipe com duas formações diferentes e ampliou o mistério às vésperas do esperado confronto diante do Boca Juniors, que acontecerá no domingo, no Santiago Bernabéu. Pelas altern...