Esporte Na véspera da despedida, Paquetá admite 'medo de deixar o Flamengo' Meia é destaque na atual temporada, com 10 gols no Brasileirão

Criado na base do Flamengo, onde chegou ainda criança, Lucas Paquetá viverá neste sábado a página final desta trajetória com as cores do clube. Negociado com o Milan para o ano que vem, o meio-campista jogará pela última vez pela equipe rubro-negra diante do Atlético-PR, no Maracanã. E, na véspera do confronto, o jogador de 21 anos admitiu o "medo" pela despedida. "Fico tentan...