Esporte Na Superliga B, equipe de Anápolis conquista terceira vitória seguida Equipe goiana passa a somar 8 pontos e se prepara para primeira viagem pela competição de acesso à principal liga de vôlei do Brasil

O Anápolis Vôlei conseguiu, neste sábado (9), sua terceira vitória em três jogos na Superliga B, competição de acesso à principal liga de vôlei do País. No ginásio Newton de Faria, em Anápolis, o clube bateu a Upis-DF por 3 sets a 0, parciais de 25 a 16, 27 a 25 e 25 a 20. Na próxima rodada, no sábado (16), será a primeira vez que o time goiano sairá para jogar fora de c...