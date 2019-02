Esporte Na Serrinha, Goiás goleia Atlético e vence mais um clássico no Estadual Alviverde já havia batido o Vila Nova, também em seu estádio, e o Goiânia, no Serra Dourada

Sob forte calor na tarde deste domingo (3), o Goiás goleou o Atlético pelo placar de 3 a 0. O time esmeraldino segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano e tirou a invencibilidade do rival. Os gols esmeraldinos foram marcados por Rafael Vaz, Michael e Renatinho. O Goiás segue na liderança, agora com 15 pontos, e o Dragão viu o Vila Nova empatar em pontos (...