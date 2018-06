Esporte Na seleção brasileira, Fred é anunciado como reforço do Manchester United O volante, que estava no Shakhtar Donetsk, assinou contrato de cinco temporada com a equipe inglesa

O Manchester United confirmou nesta terça-feira (5) a contratação do meio-campista Fred, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O jogador disputou a última temporada pelo Shakhtar Donetsk e assinou contrato por cinco anos com o novo clube. A apresentação oficial acontecerá depois do Mundial. O anúncio do novo reforço foi feito p...