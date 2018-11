Esporte Na reta final, Juninho resolve lado esquerdo do Vila Nova

Emprestado junto ao Palmeiras, o meia Juninho, de 23 anos, conquistou a titularidade nos últimos jogos do Vila Nova e segue com a confiança do técnico Hemerson Maria para os jogos finais. O jogador atua em uma posição que foi muito instável dentro da equipe ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro.O Vila Nova joga com dois jogadores ofensivos bem abertos. Na direita,...