Esporte Na reta final da Série B, Atlético aposta em força ofensiva para voltar ao G4 Dos 28 jogos disputados pelo Dragão na Segundona, em apenas 6 o time não balançou as redes

O Atlético vem vivendo altos e baixos na Série B, no momento, o rubro-negro não está em sua melhor fase, já que soma duas derrotas consecutivas, resultados que tirou o clube do G4, porém o Dragão ainda está próximo aos times que brigam pela ponta da tabela, com 43 pontos, os goianos estão na 6ª colocação e a apenas dois do Avaí, o 4º colocado. Mas para voltar...