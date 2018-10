Esporte Na reedição da semi da Copa, Croácia e Inglaterra empatam com portões fechados Em outros resultados, a Bélgica venceu a Suíça por 2 a 1. Áustria recebeu a Irlanda do Norte e venceu por 1 a 0

Três meses depois do emocionante duelo pela semifinal da Copa do Mundo, decidido apenas na prorrogação, Croácia e Inglaterra se reencontraram nesta sexta-feira em um cenário bem diferente. Pela Liga das Nações, nova competição da Uefa que tenta ganhar os fãs na Europa, e com portões fechados, as equipes também não repetiram o desempenho daquele dia 11 de julho e empataram p...