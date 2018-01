Na reapresentação, Vila Nova corre risco de perder o Profeta

O Vila Nova foi o último dos times da capital a se apresentar para a temporada 2018. Nesta terça-feira (2), 24 jogadores estiveram presentes no primeiro dia de treinos. Porém, o colorado pode ter uma perda antes do começo do Estadual. O atacante Moisés negocia a sua saída do clube e seu destino deverá ser o Paysandu.

“Temos conversado sobre o assunto e existe a possibilidade de saída do Moisés. Temos pendências financeiras com ele e estamos procurando sanar isso. Mas, se ele entender que é interessante sair, vamos regular essa situação”, frisou Felipe Albuquerque, diretor de futebol do Vila Nova.

No elenco atual, Moisés, de 31 anos, é uma das referências para os jogadores mais jovens, sobretudo pela história dentro do clube, já que conquistou a Série C pelo time vilanovense, em 2015, e foi um dos destaques daquela campanha. O atacante também é o que mais jogou pelo colorado no atual elenco - fez 78 jogos e marcou 25 gols.

Não é a primeira vez que o nome de Moisés aparece numa possível saída. No início de 2017, o jogador também teve o seu nome vinculado ao Ceará e teria pedido rescisão de contrato com o clube goiano, por causa de salários atrasados. A grande diferença é que, neste ano, o Vila Nova não está dificultando a saída do atacante, que ainda tem contrato até dezembro.

“Ele (Moisés) tem um custo financeiro alto e que, na última temporada, não deu tudo o que esperávamos. Mas, se ficar, será muito bem vindo”, disse Felipe Albuquerque, que também frisou que o atacante manifestou o interesse de ir para o Paysandu e que, até o final da semana, deverá resolver a situação.

Além da situação de Moisés, outro fato que repercutiu no Vila Nova, no primeiro dia, foi a possibilidade de uma pré-temporada fora de Goiânia, já que, segundo a diretoria, há a necessidade de blindar o elenco. Caso a diretoria entre em acordo, o elenco deverá usar as acomodações da Abecat, clube que está vinculado ao município de Ouvidor, no Sudeste Goiano, mas tem a estrutura em Catalão.

“Existe possibilidade de sairmos de Goiânia, mas não está 100% definido. Vamos para lá pensando na estrutura e a Abecat tem campos e alojamento muito bons e que nos atendem. Pensamos que uma semana confinados será muito bom para os atletas. Vamos analisar custos e questões de logística”, explicou Felipe Albuquerque.

O elenco, que terá 15 dias de preparação até a estreia, contra o Iporá (dia 17), não pretende fazer amistosos, já que, segundo a comissão técnica, é preciso preservar os jogadores.