Esporte Na reabertura da Serrinha, Goiás bate Novo Horizonte com gol de Michael Equipe alviverde lidera Grupo A do Campeonato Goiano com 100% de aproveitamento

O Goiás não decepcionou na reabertura da Serrinha e venceu o Novo Horizonte pelo placar de 1 a 0. Se a noite desta quinta-feira (24) era especial porque marcou o reencontro da torcida com o estádio após quase um ano, o nome do jogo não poderia ter sido outro. Michael foi o autor do gol esmeraldino e encantou o público presente com dribles, boas jogadas e muita vontade d...