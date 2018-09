Esporte Na raça, Corinthians vence o Flamengo e vai à decisão da Copa do Brasil O gol da classificação foi marcado por Pedrinho, que entrou no segundo tempo e garantiu a vaga na final contra o Cruzeiro

Na base da raça, da vontade, com certa dose de sofrimento e embalado por 44 mil torcedores, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira, em casa, e garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil. Apesar de ser inferior tecnicamente do que o adversário, o time alvinegro superou suas limitações e agora enfrentará o Cruzeiro na f...