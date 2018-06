Esporte Na próxima rodada, Goiás pode passar Dragão

Ocupando o pior lugar na tabela da Série B entre os goianos desde o início da Série B, o Goiás pode ultrapassar o rival Atlético na próxima rodada. Com as duas vitórias consecutivas, o time esmeraldino subiu para 11 pontos e viu o Dragão empatar com o Vila Nova no último sábado, estacionando nos 13. Caso vença o Juventude, no Serra Dourada, nesta quinta-feira, o Goiás chegará a...