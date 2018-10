Esporte Na mira do Milan, Paquetá mantém rotina e treina no Flamengo

A quarta-feira foi bastante movimentada para o Flamengo, principalmente para Lucas Paquetá. Durante o dia, ganhou força a notícia de que o jogador estaria com a ida para o Milan encaminhada. Isso não impediu, no entanto, que ele mantivesse a rotina e participasse normalmente do treino do time carioca no Ninho do Urubu. Paquetá já teria tudo acertado para reforçar o ...