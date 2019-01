Esporte Na mira do Corinthians, Vagner Love aciona Besiktas para rescindir contrato Atleta está há 7 meses sem receber salário

O atacante Vagner Love está há sete meses sem receber salários no Besiktas. Na mira do Corinthians, o centroavante ainda tem mais um ano e meio de contrato com o clube turco, mas espera rescindir o vínculo até o final deste mês. O empresário do jogador, Evandro Ferreira, disse em entrevista ao Estado que já acionou formalmente o Besiktas para que pague os salários...