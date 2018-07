Esporte Na Mercedes-Benz Challenge, Miro Cruz termina prova de Campo Grande em oitavo O piloto goiano ocupa a 5ª colocação no campeonato, com 49 pontos

Foi disputado no último domingo (29), a quarta etapa do Mercedes-Benz Challenge, prova que foi realizada no Autódromo Internacional de Campo Grande. Na categoria C250, o piloto goiano Miro Cruz não conseguiu repetir as boas atuações e acabou a prova apenas na oitava colocação. André Moraes Júnior foi o vencedor da prova. Com o resultado da prova, Miro Cruz, que es...