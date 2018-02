Na lanterna do Grupo B, Anápolis dispensa 4 jogadores

No Goianão, o Anápolis ainda não emplacou e até por conta disso, a direção do Galo dispensou quatro jogadores, o goleiro Diego Macedo, o lateral esquerdo Wender e os atacantes Daisson e Schwenck, que foi uma das principais contratações da equipe para esse Estadual.

Dos quatro jogadores dispensados, os atacantes Schwenck, de 39 anos, e Daisson, de 30, foram os que mais atuaram, os dois jogaram em três partidas cada, porém apenas o segundo marcou com a camisa do Galo. Na última semana, a direção do Anápolis anunciou dois nomes, o zagueiro Martinez e o atacante Bruno Aquino.

O Anápolis é o lanterna do Grupo B, com 7 pontos, na próxima rodada o Galo terá o clássico contra a Anapolina pela frente. O duelo ocorre no domingo (25), às 16 horas, no estádio Jonas Duarte.