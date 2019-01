Esporte Na fronteira, Dragão empata com Gigante No encontro de técnicos que foram à Copa de 1998, Atlético sai na frente, mas Itumbiara reage e iguala

O Atlético esperava conquistar a segunda vitória, no Goianão, para começar a abrir vantagem sobre os adversários na fase inicial da competição. O Dragão saiu à frente no placar, mas acabou empatando por 1 a 1 no Estádio JK, nesta quarta-feira (23), com o Itumbiara, que repetiu o resultado da estreia no Estadual - 1 a 1 com o Iporá. O time atleticano, porém, mantém escrita ...