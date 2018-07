Esporte Na França, vídeo publicitário de Neymar é chamado de 'surrealista' Entre os trechos mais mencionados pela imprensa francesa, aquele no qual o astro tenta justificar as simulações de faltas foi o mais reproduzido

O vídeo publicitário em que Neymar faz um mea-culpa sobre sua atuação durante a Copa do Mundo, divulgado em seu perfil nas redes sociais na noite de domingo, foi criticado também na França nesta segunda-feira, às vésperas de seu retorno ao Paris Saint-Germain. Surpresos com a franqueza do craque, que admitiu simular faltas "às vezes", jornais e sites de internet constataram a...