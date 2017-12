Na final do Mundial de Clubes, Real Madrid estará completo pela primeira vez na temporada

Recuperado de desconforto na panturrilha, o zagueiro e capitão Sérgio Ramos está a disposição do técnico Zinedine Zidane para a decisão deste sábado contra o Grêmio pelo Mundial de Clubes da FIFA. Outros retornos são do lateral Carvajal e do meio campista Toni Kroos, que ficaram no banco durante a semi-final contra o Al Jazira.

Esta será a primeira vez na temporada que o técnico Zidade terá a disposição todos os titulares. Logo no início do Espanhol, Cristiano Ronaldo sofreu suspensão por cartão vermelho recebido na final da Super Copa contra o Barça. Depois foi a vez de Carvajal e Bale desfalcarem a equipe por lesões.

Mesmo entrando bem e tendo marcado o gol da virada na semifinal, Bale deve seguir como opção no banco de reservas. Durante a semana, já em Abu Dabi, Cristiano Ronaldo chegou a manifestar para o jornal que seria bonito ter o trio BBC em campo novamente.

"Gosto que o plantel esteja completo, não só com o Benzema e Bale. Gosto que não haja lesões, é bom sinal, é sinal de que estamos todos juntos e que o plantel está bem. Eles são avançados, como eu, mas há outros jogadores que também são muito importantes para nós, na defesa e no meio-campo e outros que jogam menos e que podem ter a oportunidade no Mundial de Clubes. Seria bonito que a BBC jogasse outra vez" disse o craque português.

O Real Madrid deve começar a final com: Navas; Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Isco, Cristiano Ronaldo e Bezema.

A grande decisão do Mundial de Clubes começa às 15hs deste sábado.