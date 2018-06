Esporte Na estreia, Goiás é batido pela Chape na Arena Condá

O Goiás segurou o empate até os 37 minutos do segundo tempo, mas uma cobrança de falta de Guilherme, com força, curva e à longa distância, surpreendeu o goleiro e capitão Paulinho, que estava adiantado no lance. Assim, a Chapecoense, que sempre esteve à frente no placar no jogo disputado em Chapecó (SC), estreou com vitória de 3 a 2 sobre o Goiás, ontem à noite, n...