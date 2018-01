Na estreia do Goianão, Goiás derrota Aparecidense fora de casa

Aparecidense e Goiás estrearam no Goianão 2018, nessa quarta-feira (17), jogando no estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Em uma partida que alternou bons e maus momentos, o esmeraldino terminou o jogo a frente do Camaleão, 2 a 1. Lucão e Maranhão marcaram para o esmeraldino, Nonato fez o gol do time de Aparecida.

Com a vitória o Goiás assume a liderança do Grupo A, com 3 pontos. Na próxima rodada o esmeraldino faz o clássico contra o Vila Nova, no estádio Olímpico. Já a Aparecidense está na lanterna do Grupo B, sem pontuar e na segunda rodada o Camaleão vai até o estádio Mozart Veloso do Carmo enfrentar o Rio Verde.

O jogo

Com as equipes retornando as atividades, o começo da partida não foi tão movimentado, mas a medida que a partida foi andando, Aparecidense e Goiás começaram a se soltar e as oportunidades foram aparecendo. A primeira boa oportunidade foi aos 6 minutos, com Carlos Eduardo, que driblou o marcador e bateu forte, mas por cima do gol.

Já aos 20 minutos, o Goiás abriu o marcador. Giovanni cobrou falta da esquerda e o atacante Lucão se adiantou a Busatto e desviou para o fundo das redes. A Aparecidense responde logo em seguida, aos 24 minutos, David Duarte foi cortar cruzamento e colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Uederson bateu no canto esquerdo e Marcelo Rangel caiu para fazer a defesa.

Mesmo perdendo o pênalti, o Camaleão não desistiu e continuou em cima do Goiás. Aos 31 minutos, Rafael Cruz cruzou da direita e Uederson cabeceou forte, mas novamente Marcelo Rangel apareceu para fazer a defesa.

A segunda etapa começou mais movimentada, porém sem grandes oportunidades. A primeira boa chance foi aos 10 minutos, com Carlos Eduardo. O atacante foi lançado na direita e da entrada da área bateu cruzado e a bola passou raspando a trave de Busatto. A Aparecidense assustou aos 15 minutos, Nonato cruzou nos pés de Aleilson, porém na hora da finalização, Deivid Duarte cortou para o Goiás.

Aos 27 minutos, Rafinha foi sair jogando e a bola acabou batendo no braço do jogador. Pênalti para a Aparecidense. Na cobrança, Nonato mostrou toda sua experiência e tocou no meio do gol para empatar a partida. O Goiás não desistiu e foi para o ataque. Aos 34 minutos, Rafinha recebeu na esquerda, levou para o meio e bateu forte, Busatto soltou nos pés de Maranhão, que colocou a bola para o fundo das redes.

Quando parecia que o jogo estava definido, Gilvan teve a chance do empate. Aos 48 minutos, Nonato deixou o companheiro na cara do gol, mas Marcelo Rangel salvou o Goiás outra vez na partida. Final de jogo, Aparecidense 1 x 2 Goiás.

Ficha técnica: Aparecidense x Goiás

Local: Anníbal Batista de Toledo

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Cristhian Passos e Tiago Gomes

Gols: Nonato aos 27' do 2º tempo; Lucão aos 20' do 1º tempo e Maranhão aos 34' do 2º tempo;

Aparecidense: Busatto; Rafael Cruz, Wagner, Mirita, Hélder; Kaio Wilker (Cristian), Klécio, Uederson, Washigton (Gilvan); Aleilson, Gustavo (Nonato). Técnico: Márcio Azevedo.

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, David Duarte, Jefferson; João Afonso, Léo Sena, Giovanni (Rezende); Rafinha, Lucão (Júnior Viçosa), Carlos Eduardo (Maranhão). Técnico: Hélio dos Anjos.