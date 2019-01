Esporte Na estreia de Jorge Sampaoli na Vila Belmiro, Santos bate a Ferroviária por 1 a 0 Com empate na outra partida do grupo, time da Vila Belmiro lidera grupo A do Paulistão

O Santos com a cara de seu novo técnico, o argentino Jorge Sampaoli, está sendo formando e neste sábado isso foi visível em campo. Com boa disposição tática e paciência no toque de bola, o treinador fez a sua estreia no estádio da Vila Belmiro, em Santos, com uma suada vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Com o triunfo, ...