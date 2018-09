Esporte Na estreia de Dorival Júnior, Flamengo empata com Bahia e cai para quinto lugar Rubro-negro carioca mostrou abatimento pela eliminação da Copa do Brasil nas semifinais, após derrota para o Corinthians

Na estreia do técnico Dorival Júnior em lugar de Maurício Barbieri, demitido na sexta-feira, o Flamengo desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Bahia, nesta noite de sábado, na Arena Fonte Nova, pela 27.ª rodada da competição. O time mostrou abatimento pela eliminação da Copa do Brasil, após derrota para o...