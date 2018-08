Esporte Na estreia de Cuca no Santos e do VAR, Cruzeiro vence na Vila Belmiro

O Cruzeiro venceu o Santos por 1 a 0 e saiu da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil com boa vantagem no confronto. O jogo disputado nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos, foi o primeiro com o uso do VAR, o árbitro assistente de vídeo, em partida de uma competição organizada pela CBF, apesar de o recurso ter sido pouco utilizado pelo juiz Wilton P...