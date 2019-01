Esporte Na estreia de Boselli, Gustavo faz a diferença e Corinthians bate a Ponte Partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, teve pouco brilho do time de Fábio Carille

O Corinthians conseguiu vencer sua primeira partida na temporada. Na tarde em que o badalado Boselli estreou com a camisa alvinegra, quem fez a diferença foi o contestado Gustavo, o Gustagol, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em uma partida de pouco brilho do time de Fábio Carille e válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. #Gustagol...