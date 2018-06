Esporte Na estreia, Atlético perde em casa do Internacional O fato lamentável da partida foi que, quando o time colorado fez o segundo gol, houve confusão entre alguns torcedores

O time principal do Atlético não faz boa campanha na Série B e não vence há quatro rodadas. Na noite desta terça-feira (12 de junho), o Dragão também foi derrotado no jogo de estreia do Brasileiro de Aspirantes. Sem jogar bem, o Atlético perdeu no Estádio Olímpico, por 2 a 0, para o Inter, campeão do torneio ano passado - gols de Bruno José, aos 3...