Esporte Na escala Seleção, como você está para as quartas?

Responder a pergunta acima é difícil, afinal Copa do Mundo é só emoção. O torcedor pode extravasar os sentimentos, mas a seleção brasileira terá de conter os ânimos e se concentrar no seu principal desafio no Mundial da Rússia: transpor a Bélgica, em Kazan, rumo à semifinal. A equipe belga é seleção à altura do Brasil, não na tradição, mas na qualidade técnica de seu...