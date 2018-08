Esporte Na Dinamarca, Brasil fecha Mundial com 3 classes garantidas em Tóquio-2020 Próximo compromisso importante do ano é o primeiro evento-teste em Enoshima, no Japão, em setembro

A vela do Brasil fechou neste domingo a sua participação no Mundial de Classes Olímpicas, na baía de Aarhus, na Dinamarca, com a quinta colocação da dupla Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino na Nacra 17. Os dois poderiam conquistar um pódio neste último dia de competições, mas a falta de ventos cancelou a medal race (regata da medalha) e tiveram que se contentar com a...