Na despedida do time B, Grêmio perde para o São José e segue sem vencer no Gaúcho

O time B do Grêmio se despediu do Campeonato Gaúcho sem deixar saudades. Neste domingo (28), visitou o São José no estádio Passo D'Areia e acumulou sua terceira derrota em quatro partidas na competição, ao cair por 2 a 0. Na próxima rodada, os titulares estarão de volta para tentar tirar a equipe do buraco neste Estadual.



Como disputou o Mundial de Clubes no fim de dezembro, o Grêmio prolongou as férias dos titulares e colocou o elenco de transição para disputar as primeiras quatro rodadas do Gaúcho. Não deu certo, porque o time tricolor somou apenas um ponto nestas partidas e figura na zona de rebaixamento da competição.



É neste cenário que o elenco principal iniciará a caminhada em 2018. Com Pedro Geromel, Luan e os outros titulares, o Grêmio vai encarar o Cruzeiro no próximo sábado, em casa. Já o São José chegou a nove pontos neste domingo e é o quarto colocado na tabela. No domingo que vem, visita o líder Caxias.



Em sua primeira partida como titular do Grêmio, Alisson embalou o time no início da partida deste domingo e criou as principais oportunidades. Aos 10, ele fez ótima jogada pela esquerda e tocou para Lima, que bateu rente à trave. Três minutos depois, cobrou falta para a área e Balbino cabeceou, nas mãos de Fábio.



A resposta do São José quase foi fatal. Aos 28, Felipe Guedes cobrou escanteio para a área e Bruno Jesus desviou de calcanhar, exigindo grande defesa de Bruno Grassi. No minuto seguinte, o goleiro gremista deu chutão para frente, Fábio saiu mal do gol e Pepê ficou com a sobra. O atacante bateu da intermediária, por cobertura, mas Rafael Goiano se atirou para afastar.



Depois de um início empolgante, o jogo perdeu em emoção e as duas equipes diminuíram o ritmo. O Grêmio até tentava chegar e tinha em Pepê sua principal arma, mas pouco assustava. Aos dois minutos da etapa final, o atacante recebeu lançamento na área, mas não pegou em cheio.



Se o time tricolor atacava, o contragolpe do São José quase foi fatal aos 18 minutos. Após escanteio cobrado pelo Grêmio no ataque, os donos da casa saíram em velocidade e Totô recebeu pelo meio. O jogador encontrou Kelvin na esquerda, e o atacante finalizou firme, no travessão.



Se o jogo não era bom, a chuva só piorou o nível. Mas em uma jogada de bola parada, o São José chegou ao gol. Aos 29 minutos, o árbitro viu mão do zagueiro Mendonça na meia-lua. Éverton Alemão cobrou com força, a bola desviou no meio do caminho e matou Bruno Grassi, que já havia caído para o lado direito.



Quando os garotos gremistas tentavam assimilar o golpe, os donos da casa selaram o placar aos 33. Canhoto faz lance individual pela direita e cruzou para a área. Mendonça furou e Rafael Goiano apareceu sozinho na pequena área para completar.