Esporte Na despedida de Jefferson, Erik brilha e dá vitória ao Botafogo sobre o Paraná Se o confronto pouco importava para a competição, o adeus de Jefferson deu um brilho especial à partida

Um dos grandes ídolos da história recente do Botafogo, Jefferson fez nesta segunda-feira sua última partida como jogador profissional, e com vitória. No capitulo final de sua carreira, o goleiro ajudou o time carioca a derrotar o lanterna Paraná por 2 a 1, no Engenhão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Se o confronto pouco importava para a competiçã...