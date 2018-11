Esporte Na despedida de Cahill da seleção, Austrália bate o Líbano em amistoso Presente em quatro mundiais seguidos, marcando em três ocasiões, atacante australiano encerra ciclo importante com a seleção

Um dos maiores nomes da história do futebol da Austrália vestiu as cores do país pela última vez nesta terça-feira (20). Em uma despedida emocionante, Tim Cahill deu adeus à seleção com vitória sobre o Líbano, por 3 a 0, em amistoso realizado na cidade de Sydney. Cahill vestiu a camisa australiana pela 108.ª vez nesta terça, ficando apenas um jogo atrás do record...