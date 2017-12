Na despedida de 2017, Atlético empata com o Fluminense

O Atlético se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro com um empate, mas sem muito a celebrar por ter sido rebaixado à Série B. O time rubro-negro ficou no 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, no estádio Olímpico. Os gols da partida foram marcados por Diego Rosa e Wendel.

Com o resultado, o Dragão chegou aos 36 pontos depois de 38 rodadas. A equipe goiana terminou a Série A do Brasileirão na última colocação. O Fluminense, por sua vez, encerrou sua participação na competição com 47 pontos, na 14ª colocação da elite nacional.

Agora, o Atlético oficialmente está de férias. Parte da equipe rubro-negra se reapresenta no dia 27 de dezembro e outra parte do plantel volta aos trabalhos no dia 3 de janeiro, quando começa oficialmente a preparação da temporada 2018. O Dragão volta a campo, em uma partida oficial, no dia 17 de janeiro, quando visita o Itumbiara, pela 1ª rodada do Campeonato Goiano.

1º tempo

O último duelo do ano para o Atlético começou com uma novidade antes da bola rolar. A diretoria do Dragão confirmou a permanência do técnico João Paulo Sanches no comando da equipe para a próxima temporada. O comandante será treinador do clube no Campeonato Goiano, dependendo dos resultados, permanecerá no restante da temporada.

Ao Premiere, João Paulo Sanches disse que queria que o duelo contra o Fluminense fosse a confirmação da retomada do clube no 2º turno da Série A. Em campo, no entanto, o Atlético sofreu com chutes de longa distância do adversário e apresentou dificuldades para criar jogadas ofensivas.

Aos 17 minutos o placar do Olímpico foi alterado. Wendel recebeu no meio-campo e avançou, passando pela marcação o volante percebeu a posição do goleiro Kléver, que estava adiantado, e bateu colocado no canto esquerdo do camisa 1 do Dragão: 1 a 0, Fluminense.

A resposta atleticana não demorou a sair. Depois de insistir em alguns cruzamentos com o lateral Breno Lopes, o meia Luiz Fernando aproveitou sobra da defesa do time carioca e tocou para Andrigo. O gaúcho de 22 anos tocou para Diego Rosa, que, livre, só tocou para o fundo das redes do goleiro Diego Cavalieri. A bola, antes de entrar, tocou no travessão do arqueiro do Fluminense.

Após o gol, o Atlético apresentou dificuldades para chegar ao campo de ataque. Voltou a assustar, nas bolas parada, com Jorginho, mas Diego Cavalieri salvou a equipe carioca. Depois, apenas o Fluminense jogou. Henrique e Wendel continuaram arriscando com chutes de longa distância. O goleiro Kléver realizou três grandes defesas e manteve o placar inalterado até o final da primeira etapa: 1 a 1.

2º tempo

O empate seria o suficiente para o Fluminense confirmar sua vaga na Copa Sul-Americana, mas a equipe carioca começou a etapa decisiva tomando iniciativa. O artilheiro Henrique Dourado era o alvo das jogadas, mas a zaga atleticana anulou bem a performance do goleador do Campeonato Brasileiro, que não conseguiu ter uma chance clara para marcar gols.

O Atlético, diferente do restante da temporada, teve paciência para chegar no campo de ataque. A equipe, porém, assim como o adversário, esbarrou na falta de criatividade e erro de passes no começo da etapa final. Jorginho e Diego Rosa aproveitaram as poucas chances para finalizar a gol. Em ambas as tentativas, a bola não assustou o goleiro Diego Cavalieri.

Com o passar dos ponteiros, as bolas paradas e cruzamentos na área se tornaram os principais quesitos de chances de gols para Atlético e Fluminense. Henrique Dourado teve duas chances de colocar o time carioca na frente, mas não conseguiu passar pelo goleiro Klever. Do outro lado, Jorginho e Andrigo também deram trabalho para o goleiro Diego Cavalieri.

Nos minutos finais, o técnico João Paulo Sanches foi expulso por reclamação. E, no fim, quase o artilheiro Henrique Dourado marcou o gol da vitória do Fluminense. Após cobrança de falta, a bola, que foi na direção do gol, foi afastada pelo atacante Alison, que estava em cima da linha e cabeceou para afastar a bola da meta rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

Série A: 38ª rodada

Jogo: Atlético 1x1 Fluminense

Local: Estádio Olímpico

Árbitro: Anderson Daronco (RS/FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva e Elio Nepomuceno de Andrade (ambos do RS)

Quarto árbitro: Michael Stanislau (RS)



ATLÉTICO: Klever; Jonathan, Ricardo Silva, Eduardo B., e Breno Lopes; André Castro, Igor (Marcão Silva), Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando (Jefferson Nem); Diego Rosa (Alison). Técnico: João Paulo Sanches.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Douglas, Wendel, Sornoza (Romarinho) e Gustavo Scarpa; Matheus Alessandro (Pedro) e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

Gols: Wendel, aos 17’ (Fluminense) e Diego Rosa, aos 21’ do 1º tempo (Atlético/GO).

Cartões Amarelos: Henrique Dourado, Lucas, Romarinho, Douglas (Fluminense) e Jorginho (Atlético/GO).

Público pagante: 1.844

Público total: 2.966

Renda: R$ 23.140,00