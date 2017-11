Na despedida da Série B, Vila Nova vê apatia de time e público

Diante do seu menor público na competição, Tigre se despede com derrota para o Londrina no Serra Dourada. Apesar disso, equipe ouviu da torcida gritos de "Vila, eu te amo" ao fim do jogo

Claudio Reis/O Popular

Zagueiro Alemão (E) disputa bola pelo alto com adversário no encerramento da Série B para o Vila Nova, no Serra Dourada