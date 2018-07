Esporte Na Curuzu, Vila é papão e vence com gol aos 50 minutos do 2º tempo Ramon encerra jejum e, em jogo marcado por reclamação e expulsões, Tigre vence Paysandu

O Vila Nova conquistou uma vitória heroica sobre o Paysandu, nesta quinta-feira (12), por 2 a 1, no Estádio da Curuzu, em Belém. Em jogo marcado por expulsões coloradas e muita reclamação contra a arbitragem, o Tigre mostrou valentia e garantiu a vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 26 pontos conquistados e ocupa a vice...