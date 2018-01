Na Copinha, Trindade cede empate no final e empata com Grêmio

Jogando em Mogi das Cruzes, o Trindade novamente sofreu um gol no final da partida e acabou ficando no empate com o Grêmio, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time de Raphael Miranda começou tímido na partida, mas no segundo tempo se soltou, porém não conseguiu segurar o resultado. Sassá fez para os goianos e Tetê marcou para os gaúchos.

Com o empate, o Trindade chega a dois pontos e está na 3ª colocação do Grupo 30. Na última rodada, o tacão define a classificação contra o Bragantino, na segunda-feira (8), às 16 horas. Para se classificar, os goianos precisam apenas da vitória. Já o Grêmio é o líder do grupo, com 4 pontos e encerra a primeira fase contra o União Mogi.

O jogo

O Grêmio começou melhor na partida, mais solto, já o Trindade parecia nervoso e nos primeiros minutos mal conseguia tocar a bola. A primeira boa oportunidade foi do tricolor gaúcho, aos 7 minutos, Marín Chaves cobrou falta e a bola passou tirando tinta da trave do goleiro Paulinho.

Mesmo com maior posse de bola e frequentando bastante do campo ofensivo, o Grêmio tinha dificuldades nas finalizações. Aos 22 minutos, Da Silva teve a chance de abrir o placar, após tabela com o lateral Renan, mas o atacante bateu para fora. Já aos 27 minutos quem perdeu foi o lateral Ericson, que após cobrança de escanteio a bola sobrou livre para o jogador na cara do gol, mas ele bateu torto e para fora.

O Trindade começou a se soltar no final da primeira parte, aos 31 minutos os goianos levaram perigo ao gol gaúcho. Gustavo cruzou da esquerda e Alason cabeceou no travessão, assustando o goleiro Thiago. Aos 43 minutos, o Tacão teve outra oportunidade, Wallyson bateu escanteio e Luan desviou de cabeça, mas a bola vai para fora.

A segunda etapa começou com o Trindade melhor, aos 9 minutos, Wallyson cobrou falta, o goleiro Thiago saiu mal e por pouco a bola não sobrou para o ataque do time goiano. O Grêmio assustou aos 18 minutos, Lucas Araújo finalizou de longe e a bola passou perto do gol de Paulinho, que só olhou a bola sair.

Aos 24 minutos, Dailson recebeu no ataque limpou o marcador e bateu forte para a defesa do goleiro Thiago. Já aos 26 minutos não teve jeito, após cobrança de escanteio a bola desviou na primeira trave e Sassá que no primeiro toque na bola, cabeceou para o fundo das redes.

Aos 30 minutos, Sassá teve a chance de ampliar, Evanilson chegou livre pela esquerda e tocou para o atacante, que dominou e bateu em cima do goleiro. 5 minutos depois, o Grêmio por pouco não empatou, Léo Chu finalizou da intermediária, mas o goleiro Paulinho fez uma excelente defesa, salvando o Trindade.

Quando parecia que os goianos levariam a vitória, aos 40 minutos Da Silva tocou para Tetê, que bateu de chapa, a bola desviou em Café e enganou o goleiro Paulinho, empatando o jogo. Aos 44 minutos, Alason recebeu na cara do gol, mas dominou errado e a defesa chegou cortando o perigo.

Ficha Técnica: Trindade 1 x 1 Grêmio



Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueiro, Mogi das Cruzes.

Árbitro: Diego Augusto Fagundes

Assistentes: Adriano Stange e Ricardo Pavanelli Lanutto

Trindade: Paulinho; Juninho; Café, Luan e Evanilson; Fabinho, Junior, Wallyson (Sassá); Dailson (Thiago Calito), Gustavo e Alason (Wester). Técnico: Raphael Miranda.

Grêmio: Thiago, Ericson, Manú, Guilherme Barreto e Baiano; Lucas Araújo (Ataliba), Victor Bobsin, Martin Chaves (Darlan Mendes) e Tetê; Renan (Léo Chu) e Da Silva. Técnico: Luis Gabardo