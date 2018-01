Na Copinha, Goiás empata sem gols com Sete de Setembro/AL

Se na primeira rodada o Goiás venceu com facilidade, no segundo jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os meninos esmeraldinos não tiveram a mesma competencia. Pelo Grupo 29, o alviverde enfrentou o Sete de Setembro/AL e com um jogador a mais, os goianos ficaram no empate em 0 a 0.

A partida foi marcada por muitos erros de passe e de finalização, dos dois lados. No primeiro tempo, o time alagoano esteve um pouco melhor, mas não conseguia acertar o gol do Goiás. No segundo tempo, o alviverde até tentou pressionar o Sete de Setembro, mas os atacantes do verde não estavam em uma tarde inspirada. Aos 41 minutos, o esmeraldino ficou com um homem a mais, após Felipe ser expulso, mas mesmo assim a partida terminou sem gols.

Mesmo com o empate o Goiás continua na liderança do Grupo, com 4 pontos. Na última rodada, o esmeraldino enfrenta o Flamengo de Garulhos, na terça-feira (9), para descidir a classificação para a próxima fase.